Les directeurs de wilaya des travaux publics et de l'Agence de gestion des autoroutes de Bordj Bou Arreridj ont été relevés mardi de leurs fonctions, a-t-on appris des services de la wilaya.La décision prise par le wali, Abdelkader Belkhezadji, de mettre fin aux

fonctions de ces deux responsables intervient, selon la même source, suite à "la négligence constatée au niveau de leurs institutions, en ne prenant pas de mesures adéquates pour dégivrer le segment autoroutier traversant la wilaya, en vue de garantir un trafic normal des véhicules, ce qui a occasionné mardi matin un important carambolage de 12 véhicules sur l’autoroute Est-Ouest, à la hauteur de la commune de Ain Taghrout (à l'Est de Bordj Bou Arreridj), faisant deux (2) morts et 22 blessés."