Près de 60 hectares de forêts et de récoltes agricoles ont été ravagés par les flammes, durant les deux derniers jours à travers différentes régions de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, ont rapporté, lundi, les services de la Protection civile. Selon la même source, les feux ont détruits environ 53 ha de pins d’Alep et de chênes verts, dont 25 ha dans la région de Boumessaada, relevant de la commune de Djaâfra et 28 ha dans le village d'Achabou, commune de Tefreg (40 km au Nord de Bordj Bou Arreridj). Les flammes ont également détruit 100 bottes de foin, 6,5 ha de récoltes et 6 autres ha où sont plantés 37 arbres fruitiers dans le village de Besbassa, dans la commune de Bir Kasd Ali, tandis que les fermes voisines ont été sauvées des flammes au moment où 250 bottes de foin ont été détruites par le feu dans le village de Beyata, dans la commune d’El Annacer, a-t-on encore indiqué. Les unités de la protection civile sont intervenues pour éteindre un incendie dans la région d'Ouled Rezzouk, dans la commune de Khelil, ayant détruit 5 ha de chêne vert, tandis que l'unité secondaire des daïras de Ain Taghrout et Bir Kasd Ali ainsi que la colonne mobile ont réussi à éteindre l'incendie et à préserver le reste de la forêt, a-t-on précisé.