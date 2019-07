Boris Johnson continue son tour du Royaume-Uni. Il est ce lundi en Écosse avant de se rendre au Pays de Galles et en Irlande du Nord plus tard cette semaine. Cette visite s’inscrit dans le cadre de sa tournée nationale en tant que ministre de l'Union, un titre qu'il s'est lui-même donné alors que beaucoup de critiques craignent une fracture du Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord.Que ce soit lors de sa rencontre avec la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ou avec la chef des conservateurs écossais Ruth Davidson, Boris Johnson a eu affaire à deux de ses plus fervents opposants. Pour la Première ministre écossaise, la position de Boris Johnson sur le Brexit conduit le pays vers un « désastre ». Elle a rappelé au nouveau Premier ministre que les Écossais n’ont pas voté pour sortir de l’UE, et encore moins pour en sortir de manière chaotique.Ruth Davidson, grande critique du nouveau Premier ministre, craint notamment qu’une sortie prématurée sans accord de l’UE comme le prévoit et le promet Boris Johnson ne renforce la cause indépendantiste de sa rivale Nicola Sturgeon.Boris Johnson a rappelé qu’il ne souhaitait pas sortir de l’UE sans accord, mais qu’il ne rencontrerait pas les leaders européens tant qu’ils n’auront pas accepté de négocier un nouvel accord. Il lance donc une sorte d’ultimatum à l’UE qui a déjà dit qu’il n’y aurait pas d’autre accord que celui de Theresa May, un accord que Boris Johnson a déjà enterré