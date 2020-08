Trois individus, arrêtés récemment par les services de la gendarmerie nationale à Bouira pour "tentative de vol et destruction de pylônes et câbles électriques", ont été mis sous mandat de dépôt mardi, a-t-on appris de source judiciaire.Arrêtés dimanche dernier en flagrant délit de destruction et de vol d'un pylône électrique dans un lieu isolé relevant de la commune d’Ath Laâziz, les trois mis en cause (âgés entre 23 et 28 ans) ont été présentés mardi devant le juge d’instruction près le tribunal de Bouira, qui a ordonné leur

mise sous mandat de dépôt."Les trois individus (A. S, N. M et D. N) sont accusés d’association de malfaiteurs dans le but de préparer un crime, ainsi que de dégradation de biens d’autrui, tentative de vol commise la nuit et par plusieurs personnes", a précisé la même source judiciaire."Leur incarcération intervient conformément aux articles 176, 30, 3-53 et 407 du code pénal", a-t-on ajouté.Hier lundi, les services de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Bouira ont annoncé avoir réussi à mettre en échec une tentative de destruction et de vol de poteaux et câbles électriques.Lors de cette opération, les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Bouira ont arrêté trois individus en flagrant délit en train de couper et de détruire un pylône électrique de haute tension dans un lieu isolé dans la commune d’Ath Laâziz, et dont le but des trois criminels était de "provoquer l’anarchie et la confusion, ainsi que de vendre les biens volés".