La maison de la culture Ali Zaâmoum de Bouira a rendu dimanche un vibrant hommage au bédéiste et caricaturiste Mahfoud Aider, dit Aladin, en marge de la deuxième édition du salon national de la bande dessinée, qui s’est ouverte dans la matinée. En guise de reconnaissance de ces efforts et travaux artistiques pour le développement et la promotion de la BD en Algérie, la directrice de la maison de la culture, Mme Saliha Chirbi a remis un cadeau symbolique au caricaturiste Aladin, considéré comme leader de la bande dessinée en Algérie. Mahfoud Aider qui est également scénariste, et dessinateur, a débuté au journal M’Quidech en 1969 avec la création du personnage « Kouider» En 1978, il crée « Sindbad le Marin» pour la revue «Pango». Il a participé au numéros « 0 et 1» du magazine «El-Bendir». Le bédéiste a présidé le jury du 3e festival international de la bande dessinée d’Alger (2010). Honoré lui aussi lors de la première édition de ce festival, le bédéiste Ahmed Haroun est présent à ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 30 du mois en cours. La deuxième édition du festival de la bande dessinée a été inaugurée dans la matinée par les autorités locales de la wilaya. Neuf maisons d’édition dont Z-Link, Dalimane, Fibda, Algerian Potter head’s, Numidie Tizi Ouzou, Assirem, sont présentes à cette manifestation qui enregistre également la participation de plusieurs bédéistes et dessinateurs venus de sept wilayas du pays à savoir Alger, Oran, Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Médéa et Béjaia, selon les détails fournis par Mme Chirbi. Au premier jour du salon, une grande exposition dédiée aux travaux de dessin et de la bande dessinée est organisée au niveau du hall de la maison de la culture Ali Zaâmoum. Des ateliers pour dessin et mangas ainsi que des conférences autour de différents thèmes liés à la BD sont programmés à cette occasion. «Le directeur des éditions Z-Link, M. Salim Brahimi animera une conférence sur le développement de la bande dessinée en Algérie», a fait savoir Mme Chirbi.