L’alimentation en eau potable sera suspendue mercredi dans quelques communes de l’est et du sud de la wilaya en vue de lancer une opération de réparation et de réhabilitation de la station de pompage (SP1) et de la conduite principale du barrage Tilesdit, a indiqué mardi l’Algérienne des Eaux (ADE)."Les travaux de réhabilitation seront lancés mercredi par les entreprises Foremyd et Schneider Electrique pour réparer la SP1 et la conduite principale du barrage Tilesdit, a expliqué l’ADE dans un communiqué remis à la presse.Cette opération, qui durera huit heures, causera une rupture de l’alimentation en eau potable dans quelques communes de l’est et du sud à l’image de "Bouira, Bechloul, El Asnam, Ahl Laksar, Ouled Rached, Bordj Khris, Mezdour, Taguedit, Ath Laâziz, Haizer et Oued El Bardi", a précisé la même source."L’AEP reprendra progressivement après la fin de cette opération qui consiste aussi à la réparation d’une fuite enregistrée sur la conduite principale du barrage", a tenu à assurer l’ADE, qui s’est excusée après de ses abonnés pour les désagréments causés par cet incident.Par ailleurs, le même organisme public a invité mardi les citoyens des localités Fraxa, Ouled El Mardja, Ouled Boudiaf et Bahalia relevant de la municipalité d’Oued El Bardi (Sud-est de Bouira) à s’approcher de ses services pour fournir leurs dossiers en vue de les raccorder au réseau de l’alimentation en eau potable, "dont les travaux de réalisation sont achevés", a tenu à préciser l’ADE dans un autre communiqué.