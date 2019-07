Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part samedi, en marge de sa participation à la 35ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), à la réunion ministérielle du Comité de Haut niveau de l’UA sur le Soudan du Sud, dit C5, regroupant en plus de l’Algérie, le Rwanda, le Tchad, le Nigeria et présidé par l’Afrique du Sud. Cette réunion a été organisée dans l’objectif de renforcer la mobilisation et le soutien de l'UA à la médiation de l’Autorité intergouvernementale de développement (IGAD) et aux efforts de la région pour accélérer une sortie de crise dans ce pays, sur la base de l’Accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud (ARRCSS), du 12 septembre 2018.