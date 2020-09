Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu mardi, la ministre italienne de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, actuellement en visite en Algérie.La ministre italienne avait été reçue plus tôt dans la journée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.Elle avait, également, rencontré le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, avec lequel elle a exprimé le souhait de son pays d'établir une coopération "plus large" avec l'Algérie, mettant en avant que les deux pays "disposent de tous les atouts pour aller de l'avant dans nos relations, à travers une large coopération dans divers domaines".