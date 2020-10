Accompagné du président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), Wang Xiaotao , M. Yang Jiechi avait entamé samedi soir une visite officielle de deux jours en Algérie.

La visite de M. Xiaotao s'inscrit dans le cadre des visites mutuelles qu'effectuent les responsables des deux Etats dans le but de renforcer et promouvoir les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Chine.

Cette visite constituera une occasion pour les deux parties d'évaluer les relations de coopération entre les deux pays dans divers domaines et d'examiner les possibilités de les promouvoir et de les développer, notamment dans le volet économique dont les infrastructures, les travaux publics, les transports, le commerce et l'investissement.

Les domaines liés à l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des nouvelles technologies seront également à l'ordre du jour de cette visite.

Il s'agira également d'examiner les questions régionales et internationales d'intérêt commun, en sus de la poursuite de la coordination et la solidarité entre les deux pays dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19.

Samedi dans la matinée, un accord de coopération économique et technique a été signé avec la CIDCA, portant sur uin don de 100 millions Yuan pour le financement des projets de coopération entre les deux pays.