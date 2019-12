Une personne a trouvé la mort, mercredi matin à Boumerdes, percutée par un train de transport de voyageurs assurant la liaison Alger-Tebessa, a-t-on appris auprès de la protection civile de la wilaya."L’accident est survenu aux environs de 7h00 lorsque le train de grande vitesse en direction de la gare Agha( Alger) -Tebessa, a mortellement percuté un personne non identifiée, âgée entre 30 et 40 ans, au niveau de la cité Alilikia de la commune de Boumerdes, loin de la gare", a indiqué à l’APS, le chargé de la communication auprès de ce corps, le capitaine Smail Ait Kaci.La dépouille de la victime a été transportée à la morgue de l’hôpital de Thenia, a-t-il ajouté, signalant le lancement d’une enquête, en vue de son identification et de déterminer les circonstances exactes de sa mort.Le capitaine Smail Ait Kaci a, par ailleurs, signalé qu’une femme âgée de 44 ans, a échappé à la mort après avoir été victime, dans la matinée de mercredi, d’une chute sur le quai du chemin de fer de la gare de Thénia (Est de Boumerdes), au moment du passage du train de transport de voyageurs.La femme, atteinte de blessures diverses a été transportée à l’hôpital de Thenia, "où elle a bénéficie de soins nécessaires, et sa vie est hors de danger", a-t-il assuré.