La société AOM Invest spa, cotée à la Bourse d’Alger, a procédé à l’augmentation de son capital social par émission d’actions nouvelles pour un montant de 56 millions de dinars, a indiqué la Commission d’organisation et de surveillance des opérations en Bourse (Cosob) dans un communiqué.

Cette augmentation, qui porte le capital social de la société de près de 116 millions de DA à plus de 170 millions de DA, vient en application des résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la société, tenue le 6 juin dernier.

Cette AG avait fixé le prix d’émission des actions nouvelles au titre de cette augmentation de capital à 103 DA l’action, soit une valeur nominale de 100 DA et une prime d’émission de 3 DA.

Ainsi, l’émission de ces actions nouvelles donne une augmentation de capital de 54.368.900 dinars et une prime d’émission de 1.631.100 dinars.

Le capital social d’AOM Invest spa passe, par conséquent, de 115.930.000 dinars à 170.298.900 dinars, explique le communiqué publié sur le site web de l’autorité de régulation du marché financier.

Coté en Bourse sur le marché de la PME depuis 2018, AOM Invest spa est un groupe d’investissement et de placements financiers, à capital mixte public-privé, spécialisé dans les études de destinations touristiques d’excellence et le développement et l’exploitation de projets touristiques à vocation thermale.