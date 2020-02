Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et Younes Nemouchi (75 kg), qualifiés aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon), ont décroché la médaille d'or, vendredi soir lors de finales du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal).Flissi s'est imposé en finale devant le Zambien, Chinyemba Patrick (3-2), alors que son compatriote Nemouchi a battu le Congolais, Tshama Mwenekabwe David (4-1).De leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid Benchebla (91

kg), qualifiés également aux JO-2020, se sont contentés de la médaille d'argent. Bouloudinats a perdu en finale devant le Camerounais, Yegnong Njieyo Maxime (4-1), alors que Benchebla a déclaré forfait face au Marocain, Baala Younes. Samedi, la dernière journée du tournoi pré-olympique de Dakar, verra le déroulement des finales en présence des Algériens, RomaïssaBoualem (51 kg), Imane Khelif (60 kg) et Mohamed Houmri (81 kg). Sept boxeurs algériens dont deux dames ont arraché leur billet pour les

JO-2020 de Tokyo. Il s'agit de Mohamed Houmri (81 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg), Mohamed Flissi (52 kg), Younes Nemouchi (75 kg) et Abdelhafid Benchebla (91 kg) chez les messieurs.De leur côté, les dames algériennes ont arraché deux qualifications historiques aux JO grâce à Romaïssa Boualem (51 kg) et Imane Khelif (60 kg).En revanche, Yahia Abdelli (63 kg), Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra Senouci (57 kg) et Sara Kali (69 kg), ont

été éliminés dans les premiers tours. Chez les messieurs, les trois premiers valideront leur billet aux JO de Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91 kg qui verront la qualification des finalistes seulement. Chez les dames, les finalistes seront qualifiées,

sauf pour la catégorie des 51 kg où les trois premières valideront leur billet aux JO-2020.Le tournoi pré-olympique de Dakar a vu la participation de 13 pugilistes algériens (8 messieurs et 5 dames). 33 boxeurs au total (22 hommes et 11femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020.