La Commission européenne a ouvert "une enquête approfondie" sur le projet de co-entreprises entre le brésilien Embraer et l'américain Boeing, a déclaré l'institution vendredi soir dans un communiqué. Cette enquête doit permettre "d'apprécier le projet de création de deux entreprises communes par Boeing et Embraer au regard du règlement de l'UE sur les concentrations", précise

la Commission. Elle "craint que l'opération ne réduise la concurrence sur le marché des avions commerciaux". "Nous voulons veiller à ce que les concentrations dans le secteur de l'aviation commerciale ne réduisent pas de manière significative l'exercice d'une concurrence effective sur les prix et le développement de produits", a déclaré la commissaire chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, citée dans le communiqué. Dans un communiqué commun, Boeing et Embraer ont affirmé que leur projet demeurait "soumis à une approbation réglementaire" et avait déjà fait l'objet d'une évaluation positive des autorités américaines. Les groupes s'engagent par ailleurs à participer aux investigations de l'UE. Ils ont ajouté que l'enquête signifiait que leur plan initial visant

à achever leur rapprochement à la fin de cette année serait repoussé à "début 2020". Cette annonce intervient dans un contexte de forte tension entre Américains et Européens. Washington a annoncé mercredi vouloir frapper 7,5 milliards de dollars de produits

européens de tarifs douaniers punitifs, après avoir reçu le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) dans le cadre de la bataille juridique de 15 ans entre Boeing et Airbus. Bruxelles a promis de riposter aux sanctions américaines.