Le ministre des travaux publics et des transports, Mustapha Kouraba, a affirmé lundi à Alger que le budget d'équipement de son secteur au titre de l'exercice 2020 s'était élevé à 177,18 mds DA tandis que celui de fonctionnement avait atteint 24,6 mds DA. "Une enveloppe financière de 50 mds DA a été allouée à un nouveau programme dans le cadre du budget d'équipement en sus des 127,18 mds DA pour la réévaluation du programme en cours de réalisation, soit un programme global de 177,18 mds DA", a fait savoir M. Kouraba devant la commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN) lors d'une séance consacrée à l'examen de la loi des Finance (LF) 2020. A ce propos, le ministre a indiqué que le nouveau programme avait consacré 10 mds DA à la maintenance des routes nationales en plus des 40 mds DA pour la maintenance des routes communales et de wilayas, ajoutant que la liste des axes routiers concernés sera élaborée en coordination avec les services compétents au niveau des wilayas.