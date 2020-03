Deux premiers cas de coronavirus ont été détectés au Burkina Faso, chez un couple burkinabè rentré fin février de France, a annoncé la ministre de la Santé Claudine Lougué."Les prélèvements, effectués et analysés (...), sur un couple (...) ont

confirmé un résultat positif au coronavirus. L'une des personnes contaminées est une femme burkinabè rentrée de France le 24 février", a-t-elle indiqué lundi soir au cours d'une conférence de presse, précisant qu'elle avait séjourné à Mulhouse (est de la France)."Les examens sur son époux, se sont également avérés positifs", a précisé Mme Lougué.Il s'agit des premiers cas au Burkina, pays sahélien très pauvre de 20 millions d'habitants. "Le couple est en quarantaine au centre hospitalier universitaire de Tengandogo", en périphérie sud de Ouagadougou, a déclaré la ministre.Une troisième personne, qui avait effectué le voyage avec le couple, mais ne présentait pas de symptômes, a également été mise en observation, a poursuivi la ministre de la Santé."Nous surveillons les personnes qui sont venues des pays où l'épidémie est déclarée".Le dispositif mis en place à l'aéroport de Ouagadougou a permis de contrôler "plus de 13.000 entrées", a indiqué Mme Claudine Lougué.Le Burkina Faso s'est doté d'un plan de riposte à l'épidémie, estimé à plus de 9 milliards de franc CFA (13 millions d'euros), selon le ministère de la santé.

Ce plan prend en compte neuf domaines:la surveillance des points d'entrée, les équipes d'intervention rapide (EIR), le système de surveillance épidémiologique, le laboratoire et le diagnostic, la prévention et contrôle des infections et la gestion des cas.L'Egypte a annoncé dimanche le premier décès en Afrique --un touriste allemand-- lié au coronavirus.En tout, une quarantaine de cas ont été recensés sur le continent.