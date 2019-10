La ville de Kongoussi, chef-lieu de la province du Bam dans la région du centre-nord du Burkina Faso, a accueilli entre samedi et ce lundi près de 20 000 déplacés internes suite aux attaques terroristes qui ont fait une vingtaine de morts dans des villages environnants, a rapporté lundi l'agence d'information du Burkina (AIB, officielle). Samedi et dimanche, 18 personnes au total ont été tuées dans des villages dans les communes de de Zimtenga et de Bourzanga dans le centre-nord du Burkina Faso.