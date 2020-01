Le centre régional anti-cancer CAC de Sidi Bel-Abbès sera doté, au premier trimestre 2020, de deux nouveaux services pour renforcer la prise en charge des malades cancéreux durant les étapes de traitement, a-t-on appris dimanche de son directeur, Talha

Benaouda.Il sera procédé, dans ce cadre, à l’ouverture d’un service de médecine nucléaire pour dépister les cellules cancéreuses et d'un autre de chirurgie générale, a-t-il annoncé, soulignant que ce service est assuré actuellement par des médecins relevant du CHU "Abdelkader Hassani".Le CAC a enregistré en 2019 l'ouverture de nouveaux services médicaux qui permettent de fournir une prise en charge optimale du malade aux différents stades du traitement (dépistage précoce, diagnostic, traitement par radiothérapie et chimiothérapie et chirurgie), a-t-il indiqué.Le même responsable a également fait savoir que le service de radiologie est doté d'équipements médicaux aux spécifications technologiques modernes, dont un appareil de mammographie pour le dépistage précoce du cancer du sein, un appareil d’imagerie et un scanner, outre l’ouverture d’un service d'analysebiologique.Le service de radiothérapie a aussi été doté, au cours de l'année écoulée, du dispositif "Turbine" qui fonctionne avec une technologie 3D pour traiter les tumeurs cancéreuses par irradiation lors d'une séance de 5 minutes, sans toucher d'autres organes sains, a révélé M. Talha, signalant la disponibilité de deux autres appareils fonctionnant en techniques modernes au niveau de ce service.Le CAC, qui assure le traitement de malades de différentes wilayas de l’Ouest et du Sud-ouest du pays, a bénéficié de sessions de formation au

profit des médecins et oncologues à l’étranger pour s'adapter aux évolutions et progrès dans le domaine du traitement du cancer.Entré en service en septembre 2017, le CAC doté d’une capacité d'accueil de 120 lits a pris en charge 2.178 patients au niveau du service de radiothérapie, en plus du traitement de 1.544 autres au service de chimiothérapie. Le nombre de dossiers déposés auprès de la cellule d'écoute est de 3.120, a-t-on rappelé.