Le service de médecine nucléaire, mis en service début janvier dernier au Centre régional anticancéreux (CAC) d’Ouargla, constitue un plus qualitatif pour améliorer la prise en charge des cancéreux.Premier du genre dans le Sud du pays, ce nouveau service a été doté d’équipements médicaux de haute technologie, consistant en deux appareils "caméra-gamma" et le labo-chaud, ainsi que des salles de traitement.Cet acquis ouvrira de larges perspectives thérapeutiques à travers l’accueil, le diagnostic et le traitement, avec précision, des patients, aux premiers stades de leur maladie, leur offrant des prestations thérapeutiques de qualité et de fortes chances de guérison, a souligné le directeur de l’établissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf’ d’Ouargla, Tarek Belbey.Cette structure devra épargner aux malades, grâce aux prestations de diagnostic et de traitement en médecine nucléaire offertes et traduisant les efforts déployés par les pouvoirs publics pour améliorer la prise en charge médicale, les déplacements hors wilaya pour ce type de soins, a-t-il déclaré.Selon le même responsable, ce service entend assurer de bonnes prestations médicales, à travers les différentes étapes de thérapie, du dépistage précoce à la prise en charge médicale totale.Dr. Abdelfattah Boumlit, spécialiste en médecine nucléaire au niveau du CAC d’Ouargla, a soutenu, pour sa part, que la consultation assurée sur base du scanner radio-isotopique s’avère très efficace, avec à l’injection de produits radio-pharmaceutiques pour permettre de déterminer le développement de la maladie dans le corps humainIl a fait état de l’accueil par ce service, depuis son ouverture, de plus d’une centaine de malades pour diagnostic ou thérapie, notamment les malades atteint de cancer de la thyroïde et de leucémie.Le service réceptionnera prochainement un nouvel accélérateur linéaire (AL) permettant d’améliorer la prise en charge des cancéreux et la réduction des périodes d’attente, a annoncé le même praticien spécialiste, ajoutant que la réception d’un appareil d’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) au niveau de la même structure a largement contribué à la promotion des prestations, à la satisfaction des patients et du corps médical.