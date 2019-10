Le président du Cameroun, Paul Biya, a ordonné jeudi l'abandon des poursuites contre plus de 330 détenus et leur libération dans le cadre de la crise dans les régions anglophones du Cameroun, a déclaré jeudi le Premier ministre camerounais, Joseph Dion Ngute.

"Le Président de la République a demandé la libération de plus de 330 personnes qui ont été arrêtées à cause des troubles que nous connaissons dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest", a indiqué le chef du gouvernement, Joseph Dion Ngute, à la tribune du Grand dialogue national sur la crise dans les régions anglophones, qu'il préside à Yaoundé. Le président de la République (...) a décidé, ce jour, de l'arrêt des poursuites pendantes devant les tribunaux militaires contre certaines personnes arrêtées et détenues pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest", lit-on également dans un communiqué de la présidence qui parle de "333 personnes concernées". Cette annonce est "une mesure d'apaisement" que M. Biya "a voulue pendant que nous continuons nos travaux", a souligné M. Ngute, applaudi par la plus grande partie des centaines de participants au Grand dialogue qui doit s'achever vendredi. Cette assemblée avait été convoquée il y a deux semaines par M. Biya, afin de résoudre la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays.