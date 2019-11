Une production de 100 millions de litre d’huile d’olive est attendue à travers le territoire national durant la campagne oléicole 2019/2020 et dont le coup d’envoi officiel a été donné jeudi à partir de Tizi-Ouzou par le ministre de l’Agriculture du développement rural et de la pêche (MADRP) Cherif Omari. M.Omari qui a effectué une visite de travail dans la capitale du Djurdjura, a annoncé que cette production sera réalisée sur une superficie d’environ 500.000 ha. Il a souligné que cette année la campagne s’annonce bonne grâce aux conditions climatique favorables et à une importante productivité d’olives. Le choix de Tizi-Ouzou pour lancer la campagne nationale oléicole est dicté par sa place parmi les premières wilayas productrices d’huile d’olive, une wilaya qui est aussi connue pour son savoir-faire, sa culture oléicole, son potentiel oléicole et sa maîtrise de la filière, a-t-il indiqué.