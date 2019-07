"L'heure d'un 2è trophée africain a sonné", s'accordent à lancer avec détermination les supporters algériens, qui souhaitent ardemment voir l'équipe nationale de football triompher face au Sénégal, à un peu plus de 24 heures de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2019), vendredi soir au Caire. A Alger comme dans les autres wilayas d'ailleurs, le tournoi de football qu'abrite l'Egypte depuis presque un mois déjà est devenu le sujet de prédilection des habitants, notamment depuis la qualification des coéquipiers de Riyad Mahrez pour la finale face aux "Lions de la Teranga". Dans les cafés, quartiers populaires ou lieux de travail, "LA" finale Algérie-Sénégal est sur toutes les langues. Tout le monde attend avec impatience cette finale, la 3è dans les annales du football algérien après celle de la CAN-1980 perdue au Nigeria face au pays organisateur et celle de l'édition-1990 remportée à Alger face au Nigeria toujours. L'optimisme et l'espérance fusent des propos de la majorité des citoyens, invités par l'APS à livrer leurs pronostics sur l'issue de la rencontre. Ils espèrent tous une deuxième "étoile africaine" pour l'Algérie après celle remportée il y a 19 ans, par Madjer and Co. au stade 5-Juillet face au Nigeria (1-0). La victoire, scellée sur un but de l'attaquant Cherif Oudjani, avait alors déclenché une joie indescriptible dans le pays, faisant oublier, un tant soit peu, la défaite en finale de la CAN-1980 au Nigeria des coéquipiers du virevoltant ailier rouquin Salah Assad. "Belmadi (le sélectionneur algérien, ndlr) a formé une équipe solide, capable de battre le Sénégal en finale. Pas de doute qu'il a concocté une tactique pour rééditer ce qu'il a réalisé au premier tour face au même adversaire (victoire 1-0, ndlr)", a indiqué Aziouez, gérant d'un Café mitoyen au stade Mohamed-Benhaddad de Benomar à Kouba. "Au vu de ce qu'a montré la sélection nationale lors de ses précédents matches en Egypte, le trophée ne devrait pas lui échapper", a-t-il poursuivi.