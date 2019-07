L'Algérie affrontera la Côte d'Ivoire en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 prévu jeudi 10 juillet à 17h00 au stade Suez (Egypte). La sélection algérienne s'est qualifiée pour les quarts de finale en surclassant la Guinée (3-0) dimanche soir au Caire. De son côté, la Côte d'Ivoire a éliminé le Mali (1-0) lundi à Suez. La dernière confrontation entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire remonte à la CAN 2015 avec une victoire des Eléphants de Côte d'Ivoire (3-1) en quarts de finale disputé à Malabo (Guinée équatoriale).

Programme des quarts de finale de la CAN 2019

Mercredi 10 juillet

Au Caire Bénin - Sénégal 17h00

Au Caire Nigéria - Afrique du Sud 20h00

Jeudi 11 juillet

A Suez : Algérie-Côte d'Ivoire 17h00

Au Caire: Ghana/Tunisie- Madagascar 20h00.