Une réception officielle en l’honneur des deux internationaux algériens, Baghdad Bounedjah et Youcef Belaïli, a été organisée lundi à Oran par le premier responsable de cette ville qui a enfanté les deux joueurs sacrés champions d’Afrique avec la sélection algérienne de football vendredi passé au Caire. Le wali d’Oran, Mouloud Chérifi, s’est déclaré, dans son allocution, "fier de la contribution de deux joueurs issus de la capitale de l’Ouest du pays dans le sacre continental que toute l’Algérie attendait depuis 29 ans". Les Verts, que rares avaient donné cher de leur peau avant cette 23e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), ont remporté haut la main le deuxième trophée de l’Algérie dans cette compétition abritée par l’Egypte, un trophée qui s’ajoute au premier sacre obtenu en 1990 à Alger. "A travers les deux joueurs, je tiens à transmettre un message de haute considération de la population d’Oran à toute la composante de la sélection algérienne qui a défendu corps et âme les couleurs nationales lors du rendez-vous africain", a poursuivi le wali. Il a, en outre rappelé, le parcours des deux joueurs qui ont débuté dans un petit club d’Oran, à savoir, le RCG Oran, "avant de gravir des échelons et devenir des stars du football africain", s’est-il réjoui. Appelant la jeune génération à faire de Belaïli et Bounedjah un "modèle" dans leur carrière sportive, M. Cherifi a estimé au passage qu’Oran "a toujours été un réservoir de talents ayant tout le temps alimenté la sélection nationale de joueurs de valeur". Pour sa part, Belaïli (ES Tunisie), s’est dit "honoré par l’accueil officiel et populaire que lui a été réservé ainsi que tous ses coéquipiers à Alger", tout en s’engageant à tout donner encore "pour procurer d’autres moments de joie au peuple algérien".