Le Nigérian Odion Ighalo, auteur du seul but du match pour la 3e place de la CAN-2019 face à la Tunisie (1-0) mercredi, a terminé la compétition avec un total de cinq buts, soit deux de plus que ses poursuivants immédiats, Mahrez et Mané. Mais Riyad Mahrez (Algérie) et Sadio Mané (Sénégal) disposent de la finale, vendredi, pour tenter de rejoindre, voire de dépasser, Ighalo. Un autre Algérien, Adam Ounas, compte lui aussi trois réalisations avant la finale.