Les joueurs de l’équipe nationale de football, ont bénéficié ce lundi, d’une journée détente et de récupération, au lendemain de leur brillante qualification pour la finale de la CAN-2019 en Egypte (21 juin – 19 juillet), aux dépens du Nigeria (2-1) au stade international du Caire. Pas d’entrainement ainsi pour les coéquipiers de Mehdi Zeffane, restés au niveau de leur lieu résidence l’hôtel Royal Maxim Palace Kempinsky dans la banlieue du Caire, pour une séance de piscine et surtout de décontraction, après deux matchs intenses vécus en quarts de finale face à la Côte d’Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3) et au Nigeria en demi-finale (2-1). Certains joueurs ont accepté volontiers de prendre des photos avec des supporters algériens, qui se sont déplacés au Caire pour encourager les « Verts » dans ce tournoi, dans une ambiance bon enfant. Il s’agit de la deuxième fois que les joueurs de la sélection bénéficient d’une journée de repos, après celle du 2 juillet, au lendemain de la victoire face à la Tanzanie (3-0), comptant pour la dernière journée de la phase de poules. Les camarades du capitaine Riyad Mahrez vont replonger de nouveau dans l’ambiance du travail, avec au menu une séance d’entrainement mardi en fin d’après-midi au stade Petrosport du Caire pour la préparation de cette finale tant attendue face au Sénégal, vendredi au stade international du Caire (20h00, algériennes). Il s’agit de la troisième finale de l’histoire pour les « Verts, » après celle 1980, perdue face au Nigeria (3-0), en 1990, disputée et remportée à domicile face aux Nigérians (1-0).