La police de Charleroi en Belgique a adressé un message de remerciement et de félicitation aux supporters de l'équipe algérienne de football pour leur comportement irréprochable lors de la finale de la CAN 2019 qui s'est déroulée en Egypte.Contrairement aux incidents qui ont eu lieu dans quelques villes de France lors des célébrations de la victoire de l’équipe d’Algérie de football à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, les supporters des Fennecs de la ville de Charleroi, en Belgique, ont eu un comportement exemplaire salué par la police locale. En effet, sur son compte Facebook, celle-ci a affirmé, s’adressant aux supporters: "pour nous, les champions, c'était vous ce soir-là!". "Parce que quand c'est bien, il faut le dire...", est-il écrit dans le même message."Après avoir procédé à l'arrestation administrative de 5 énergumènes bien connus de nos services pour être des perturbateurs totalement étrangers à la fête du foot, les anciens ont canalisé la joie des plus jeunes en faisant respecter les consignes des policiers sur place qui ont pu constater qu'aucun incident n'était à déplorer", a indiqué la police de Charleroi. "Au contraire, cet événement fut un exemple de gestion négociée de l'espace public dans une atmosphère constructive avec les participants", a-t-elle ajouté. S’adressant aux fans de l’équipe algérienne (de 600 à 700 personnes) présents sur la place du Manège, la police a lancé: "bravo aux supporters de l'équipe d'Algérie à Charleroi qui ont même poussé la correction à ramasser les déchets causés par la fête pour les mettre dans des sacs poubelles apportés avec eux". Dans la soirée du 14 juillet, 282 individus ont été interpellés en France pour des violences et des dégradations en marge de la victoire de l'Algérie contre le Nigeria, en demi-finale de la CAN 2019.