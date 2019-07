Les supporters algériens en déplacement au Caire dans la nuit de jeudi à vendredi ont souhaité un retour victorieux à la sélection nationale au pays, et ce au milieu d'un climat de joie à l'Aéroport international Houari Boumediene et tout au long de leur vol vers l'Egypte pour le compte de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019) entre l'Algérie et le Sénégal prévue vendredi soir au stade international du Caire à 20:00. Plus tôt dans l'après midi, nombre de supporters se sont regroupés au hall de l'Aéroport international Houari Boumediene pour un déplacement vers la capitale égyptienne, scandant des slogans et des chants glorifiant les coéquipiers du joueur Youcef Belaili. Cependant, l'opération a enregistré quelque dysfonctionnements de la part de Touring club, chargé du transport des supporters ainsi que des compagnies aériennes Air Algérie et Tassili Airlines, en ce que plusieurs d'entre eux dont la plupart venu des wilayas intérieures se sont vus priver de la possibilité de voyager faute de places et en raison des vols retardés. Interrogés par l'APS, certains supporters ont exprimé leur ras-le-bol pour ne pas avoir obtenu de places parmi les vols en dépit des billets et des visas d'entrée aux territoires égyptiens qu'ils ont achetés.