La 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) se déroulera en juin/juillet 2021 au Cameroun. Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la CAN 2021. On connaîtra tous les qualifiés à l’issue des 152 matches d’éliminatoires, organisés entre octobre 2019 et novembre 2020. Voici le calendrier, les résultats et les classements de ces qualifications. Quelles équipes rejoindront les « Lions Indomptables » en TOTAL COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS, CAMEROUN 2021 ? 51 pays sont sur la ligne de départ pour les 23 places restantes en phase finale de la CAN2021. Huit sélections vont disputer un tour préliminaire, organisé en octobre 2019. Les vainqueurs de ces confrontations aller/retour rejoindront les 44 autres nations déjà réparties dans douze groupes. Les deux premiers de chaque groupe – à l’exception du groupe F où le Cameroun est qualifié d’office– prendront part à la 33e édition du tournoi.

CAN 2021 : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER/RETOUR (7 au 15 octobre 2019)