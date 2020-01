L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar, a salué, samedi, la position de l'Algérie rejetant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de futsal dans la ville occupée de Laâyoune, une position qui n'est pas étrange à l'Etat algérien qui a toujours soutenu les causes justes et le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance. Invité au forum de la presse sportive organisé par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) au Centre de presse du complexe olympique Mohamed Boudiaf, en compagnie du ministre sahraoui de la jeunesse et des sports Moussa Salma, l'ambassadeur sahraoui s'est félicité "de l'allocution éloquente, claire et courageuse prononcée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son volet relatif à la question sahraouie, dans laquelle il avait indiqué que celle-ci constituait une question de décolonisation et demeurera ainsi, tout en rejetant catégoriquement la politique du fait accompli".

