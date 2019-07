La victoire historique de l'Algérie en finale de la CAN, après 29 ans d'attente et d'espoirs, a été chaudement saluée par le roi du Maroc Mohammed VI. Dans un message adressé au président par intérim algérien Abdelkader Bensalah, le souverain de 56 ans a félicité le « peuple algérien frère » pour la « victoire bien méritée » des Fennecs en finale de la CAN face au Sénégal (1-0), vendredi soir, au Caire. Mohammed VI salut un « exploit footballistique continental » et exprime ses « sentiments de fierté » et ses « sincères expressions d'estime [...] d'autant plus qu'il s'agit de la victoire d'un pays maghrébin voisin et frère dont la consécration est celle du Maroc ».