La confédération africaine de football (CAF) à a désigné l’arbitre sud-africain Victor Gomez pour la finale de la CAN qui opposera l’Algérie au Sénégal, vendredi prochain à 20h. L’arbitre de 36 ans a déjà dirigé deux rencontres durant cette compétition continentale ; Egypte- Zimbabwe pour la phase des poules et un match du huitième de finale entre le Ghana et la Tunisie.