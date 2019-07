L'Algérie évoluera dans le groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 , selon le tirage au sort effectué ce jeudi au siège de la Confédération africaine de football au Caire. Outre l'Algérie, le groupe H comprend également la Zambie, le Zimbabwe et le Botswana. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour la phase finale de la CAN 2021 qui se déroulera au Cameroun avec 24 équipes pour la deuxième fois après l'édition actuelle en Egypte dont la finale aura lieu vendredi au stade international du Caire entre l'Algérie et le Sénégal.