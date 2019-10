L'économie canadienne a créé 54.000 emplois en septembre et le taux de chômage a diminué de 0,2 point à 5,5%, a annoncé vendredi l'agence de la statistique à dix jours des élections législatives lors desquelles Justin Trudeau brigue un deuxième mandat.

Ces chiffres sont une bonne nouvelle pour le Premier ministre libéral sortant, au coude-à-coude avec son rival conservateur Andrew Scheer dans les sondages avant les élections du 21 octobre. Malgré une légère augmentation de la population en quête de travail, le

taux de chômage a diminué grâce à ces nouvelles créations d'emplois. Ces nouveaux emplois s'ajoutent aux 81.000 créés par l'économie canadienne en août, alors que le taux de chômage au Canada se maintient au niveau le plus bas depuis plus de quarante ans. Les emplois créés en septembre étaient à temps plein. Ils ont été le fait du secteur public et des auto-entrepreneurs. En revanche, le secteur privé a retranché 21.000 postes en septembre. "La croissance de l'emploi s'est concentrée chez les hommes et les femmes du principal groupe d'âge actif de 25 à 54 ans", a indiqué Statistique Canada. L'emploi a augmenté dans les soins de santé, l'assistance sociale ainsi que dans l'hôtellerie. Le Canada comptait aussi en septembre 42.000 auto-entrepreneurs de plus qu'en août. Des pertes d'emplois ont été enregistrées dans l'information, la culture et les loisirs ainsi que dans le secteur des matières premières. Les nouvelles créations d'emplois étaient concentrées dans deux provinces, l'Ontario et la Nouvelle-Ecosse.