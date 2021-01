La sous-directrice des services de santé au ministère de la Santé, Dr. Lamia Yacef a fait état du lancement "effectif "février prochain, de la plateforme numérique pour la prise de rendez-vousde radiothérapie au profit des cancéreux partout sur le territoire bnational. Dans une déclaration à l’APS à l’occasion de la Journée mondiale contre lecancer (4 février) , la responsable a affirmé que "la mise en service de la plateforme numérique relative à l’organisation et à la prise de rendez-vous pour les séances de radiothérapie bénéficiera équitablement à tous les cancéreux partout dans le pays".Ces dernières années, les Centres anti-cancer (CAC) au nord du pays où estnotée une densité de population s’avèrent incapables de prendre en chargetous les patients en matière de prise de rendez-vous, d’où le recours de la tutelle à la mise en place de cette plateforme pour l'organisation et larépartition des rendez-vous entre les différents centres de soins, le butétant de rapprocher les cancéreux de leur lieu de résidence.De surcroît, l’organisation des rendez-vous pour les séances deradiothérapie constitue, selon les experts, parmi les dysfonctionnements

relevés dans le Plan national de lutte anti-cancer 2015/2019, voire un despoints faibles dans la prise en charge des cancéreux sur le plan national.S’agissant des équipements destinés à ce type de soins, Dr. Yacef a faitétat de 52 accélérateurs repartis à travers le territoire national, dont 42relevant du secteur public et 10 du secteur privé. Pour ce qui est de la qualité des soins, la même responsable a relevé "unenette amélioration ces dernières années", et ce à la faveur de l'ouverture d'unités de dépistage et de chimiothérapie au niveau de chaque établissement public hospitalier. Entre autres insuffisances relevées en matière de prise en charge despatients cancéreux, Dr. Yacef cite celles inhérentes au cancer pédiatriqueque l’Etat œuvre à rattraper au cours des prochaines années. Dans le but d’améliorer la prise en charge de cette catégorie, l’'Institutnational de santé publique (INSP) avait lancé, en 2017, le Registre national du cancer pédiatrique, comme pour le registre pour les cancéreuxadultes créé en 2014.Une étude réalisée par le même institut en 2018 avait démontré qu’un tauxde 23 % des enfants cancéreux résidant dans les régions de l’Est et 4%résidant dans les régions de l’Ouest, suivent leur traitement dans leCentre du pays, ce qui prouve le manque des structures qui prennent encharge ce type de cancer.Selon les spécialistes, les types de cancer répandus parmi les enfants, apparaissent de façon brutale et progressent vite, ce qui requiert leur prise en charge le plus tôt possible, d’autant que la plupart de cespathologies peuvent être traitée si des soins précoces sont dispensés.