Le Groupe Industriel des Ciments d’Algérie (GICA), s’est lancé dans l’exploitation de marbre, suite à la reprise de l’Unité de Guelma et la carrière ONYX de Mahouna en 2018, détenues auparavant par l’Entreprise Nationale de marbre (Enamarbre), a indiqué lundi le Groupe public dans un communiqué.Outre son activité de production de granulats et de Béton prêt à l’emploi, "Grand-Est, filiale du groupe GICA, sera désormais en mesure de produire différentes variétés de marbre de qualité, pour satisfaire la demande nationale et aller vers l’exportation", rapporte le communiqué.La reprise de l’unité de marbre de Mahouna (Guelma), qui était en difficulté financière, a permis de sauver 97 emplois, souligne la même source.Le plan d’investissement prévoit de doter la carrière d’ONYX de Guelma d’équipements modernes pour l’exploitation des gisements et la mise à niveau de l’outil de production déjà existant de l’unité, pour la transformation de marbre.Selon GICA, plusieurs emplois seront créés, à court terme, avec la relance de cette activité."Le Groupe GICA s’emploie à mobiliser tous les moyens humains et matériels pour contribuer à la diversification de l’économie nationale et les exportations hors hydrocarbures", affirme le communiqué.

=Une nouvelle technique d’alignement de fours sans recourir à l’expertise étrangère

De plus, le Groupe (GICA), à travers sa filiale, la Société de Maintenance de l’Est (SME), a mis en place une nouvelle solution de contrôle et de diagnostic destinée aux opérateurs nationaux de l’industrie du ciment, portant inspection de l’alignement des fours de cimenteries.Cette prestation, qui était assurée auparavant par des experts étrangers pour un montant allant de 20.000 à 30.000 euros par intervention, devra permettre à l’Algérie, qui compte une trentaine de lignes de production de ciment des cimenteries publiques et privées, d’économiser des devises.L’inspection d’alignement du four à chaud est recommandée une fois par an au minimum, dans le cas où le four ne présente pas de défaillances importantes et dangereuses."La maîtrise de cette technique, première du genre en Algérie, a permis aux techniciens de la SME d’effectuer, avec succès, l’alignement d’un four de la cimenterie de Ain El Kebira (Sétif), en réglant les défaillances en 15 jours seulement, sans recourir à l’arrêt de l’activité de l’usine", fait savoirGICA.Leader national de l’Industrie du ciment, le Groupe GICA compte 23 filiales spécialisées notamment dans la production de ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi, l’assistance technique, le montage et la maintenance industriels et la formation.