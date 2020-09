Ce recueil, paru en langue arabe en 61 pages, compte seize nouvelles abordant divers sujets sociaux inspirés du quotidien et d'autres immersion dans les préoccupations profondes de l'humain, ses maux, ses peurs et ses sentiments.

Zahra Bousekine propose à ses lecteurs "faits divers de la mémoire d'un miroir", qui résume le cycle de la vie à travers un miroir accroché au mur, un texte profondément psychologique soulevant des questionnements sur l'existence, la mort, et le temps.

L'écrivaine rend également hommage à la cause palestinienne à travers la nouvelle "Scène de la prison de Ramla" qui relate l'histoire d'un détenu, identifié par un simple numéro symbole de l'humiliation subie dans les geôles de l'occupant. Dans un autre texte elle aborde le drame des réfugiés palestiniens à travers le parcours d'une dame qui décède dans les camps après avoir passé sa vie à encourager les jeunes à essayer de revenir chez eux. Les nouvelles abordent également l'amour, la tristesse, le terrorisme, l'exil dans des textes comme "La sagesse de l'eau", Un avion en papier", La boite noire", ou encore "Balles à blanc". Dans les textes de Zahra Bousekine, il apparait clairement un profond travail de recherche et d'analyse psychologique ainsi que dans la construction des personnages. Poétesse, conteuse, journaliste, et universitaire, Zahra Bousekine est spécialisée en psychologie, elle compte plusieurs publications à son actif ainsi que des prix littéraires en Algérie et à l'étranger.