L'ARAV relève que " certains médias et leurs journalistes débattent de thèmes et contenus qui sont, le moins qu'on puisse dire, contraires aux bonnes moeurs, aux valeurs humaines et à l'éthique professionnelle".

A ce propos, l'ARAV affirme avoir suivi la bande-annonce du programme de l'émission "Ma waraa el djoudrane" (Derrière les murs), qui devait être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur la chaîne Ennahar TV.

L'animatrice avait accueilli sur le plateau, une personne "connue pour s'adonner au charlatanisme et à la mystification et qui prétend même guérir la sorcellerie, la possession démoniaque et diverses maladies organiques et psychologiques", indique l'ARAV dans le communiqué.