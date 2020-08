Le ministre de l'Intérieur du Gouvernement d'union national libyen (GNA), Fathi Ali Bashagha, a salué la position de l'Algérie et son rôle "axial" dans le renforcement du processus de paix en Libye. "La position de l'Algérie en faveur de la paix en Libye est considérable et nous nous réjouissons toujours du rôle de l'Algérie pour redynamiser le processus de paix en Libye", a affirmé M. Ali Bashagha sur son compte twitter, ajoutant que "la Libye et l'Algérie sont un seul peuple au destin commun".La déclaration du ministre de l'Intérieur du GNA intervient suite à l'annonce du cessez-le-feu faite par les deux parties en conflit en Libye.