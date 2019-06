Ça chauffe dans plusieurs régions du pays !! Un épisode de canicule particulièrement intense, touche les wilayas du Sud et de l’Est, depuis le 23 juin dernier. Les températures ont affiché des hausses record, dépassant parfois les 44 degrés. D’après le dernier Bulletin météo spécial (BMS), publié, hier, par l’Office national de météorologie, cette vague de chaleur exceptionnelle en début d’été, se poursuivra encore dans les mêmes régions. Les wilayas du Centre Sahara, du Sud et les Oasis sont concernées à l’image d’El-Oued, Ouargla, Tamanrasset et Adrar sont ainsi les principales concernées par cet épisode caniculaire.