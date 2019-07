La sélection algérienne de volley-ball (hommes) évoluera dans le groupe A du 22e Championnat d'Afrique, prévu à Tunis du 21 au 28 juillet, en compagnie notamment du pays hôte, selon les résultats du tirage au sort effectué samedi soir dans la capitale tunisienne. Outre la Tunisie et l'Algérie, le groupe A comprend également le Tchad, la République démocratique du Congo et le Botswana. Le groupe B regroupe l'Egypte, le Cameroun, le Burundi, le Maroc et le Congo. L'Algérie sera en lice lundi face à la RD Congo, avant d'affronter la Tunisie puis le Tchad et le Botswana.Ce rendez-vous se déroulera au Palais des Sports d’El-Menzah. Le Six national était en stage permanent depuis la fin de saison sous la houlette d'un nouveau staff technique dirigé par l'entraîneur cubain Raul Diago Izquierdo, effectuant le gros de sa préparation à Souïdania (Alger) avec l'objectif de figurer sur le podium.