Le Clasico entre le Barça et le Real Madrid aura lieu le mercredi 18 décembre à 20h00 au Camp Nou, a officialisé la Ligue de

football espagnol. Un match qui avait été reporté en octobre dernier au regard des incidents qui sévissaient en Catalogne. Et si jamais la situation au classement restait aussi serrée qu'actuellement (les deux équipes sont à égalité de points), ce sommet pourrait être encore plus électrique que prévu. Pour mémoire, le Comité des compétitions de la Fédération espagnole de football avait décidé le 23 octobre dernier, de fixer le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid au 18 décembre sans arrêter l'heure de la

partie, une date convenant aux deux clubs qui s'étaient déjà mis d'accord pour jouer ce jour-là. Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid reste le match de club le plus regardé au monde.