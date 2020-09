Lors de cette cérémonie funèbre, les honneurs militaires ont été rendus au défunt Général-Major, en présence de hauts cadres de l’ANP ainsi que les membres de la famille du défunt, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. La cérémonie a été entamée par la récitation de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire du défunt avant la lecture de l'oraison funèbre retraçant son "parcours professionnel riche et dévoué à la préservation de la Patrie et à la sauvegarde de sa sécurité et sa stabilité".

Le défunt sera inhumé cet après-midi au cimetière d’El-Ayoun dans la wilaya d'El-Tarf, précise la même source.