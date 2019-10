Le nombre de voyages en train a atteint 2,8 milliards au cours des trois premiers trimestres, en hausse de 9,4% par rapport à la même période l'année dernière, selon China Railway. Environ 1,73 milliard de voyages ont été effectués via des trains à grande vitesse, soit une hausse de 15,3% sur un an. Au cours de cette période, 8.538 trains de passagers ont été mis en service chaque jour, dont 71,6% de trains à grande vitesse. Les trains Fuxing représentent 12% des trains à grande vitesse. China Railway a mis à l'essai les billets électroniques, optimisé le processus d'achat des billets de dernière minute et mis en úuvre une stratégie d'achat de billets favorable pour les personnes âgées et les enfants afin de leur offrir une meilleure expérience de voyage.