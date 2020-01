Les autorités chinoises de la santé ont indiqué mardi que 291 cas confirmés de pneumonie causés par le nouveau coronavirus et 54 cas suspects avaient été recensés à travers le pays.La Commission nationale de la Santé a indiqué que 77 nouveaux cas

confirmés avaient été rapportés lundi. Parmi eux, 72 ont été enregistrés dans la province centrale du Hubei, deux à Shanghai et trois à Pékin. Au total, 27 nouveaux cas suspects ont été rapportés dans neuf régions de niveau provincial lundi, a noté la commission.

Un total de 1.739 contacts proches ont été retracés, selon la commission. Parmi eux, 922 sont sous observation médicale, alors que 817 autres sont sortis de l'hôpital. A l'étranger, un cas a été confirmé au Japon, deux en Thaïlande et un autre en Corée du Sud.

"La progression des nouveaux cas en Chine était due à de nombreuses raisons, dont l'utilisation de nouvelles techniques de test qui favorisent une détection rapide, a indiqué Zhong Nanshan, expert sur la santé respiratoire et chef d'une équipe d'experts de haut niveau au sein de la commission.