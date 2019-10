Cinq personnes ont été tuées et quatre autres blessées à la suite de l'effondrement d'une banque, lundi matin, dans la province chinoise du Jilin (nord-est), ont indiqué mardi les autorités locales. Le bâtiment d'une succursale de la Banque commerciale rurale de Baicheng, en cours de rénovation et dont les activités avaient été suspendues, s'est effondré, lundi vers 6h00, ensevelissant neuf personnes, selon les mêmes sources. La mort de cinq victimes a été confirmée, alors que les opérations de secours se sont terminées mardi vers 15h. Les quatre blessés sont hospitalisés et se trouvent dans un état stable. Une enquête sur la cause de l'accident est en cours.