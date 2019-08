Un porte-musc des forêts a été découvert dans un parc national de la province chinoise du Hunan (centre), a déclaré vendredi l'administration du parc. "Le personnel du Parc national de Nanshan a déployé plusieurs dizaines de caméras infrarouges après que des excréments et des poils susceptibles d'appartenir à un porte-musc des forêts ont été découverts dans le parc à la mi-juillet", a indiqué l'administration. "Les caméras ont capturé les images d'un porte-musc des forêts mangeant des feuilles le 10 août", précise-t-on. "Cette découverte prouve que le parc national possède une biodiversité abondante et est un bon habitat pour la faune", a indiqué Su Hai, chef adjoint de l'administration du parc. Le porte-musc des forêts est un animal faisant l'objet d'une protection nationale de première classe et figurant sur la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il existe 4.000 à 4.500 individus de cette espèce vivant à l'état sauvage.