Les investisseurs mondiaux ont manifesté un appétit croissant pour l'achat d'obligations chinoises dans le cadre des

efforts constants du pays pour ouvrir son marché des obligations, ont indiqué la Shanghai Clearing House et la société China Central Depository & Clearing Co Ltd. Les institutions étrangères possèdent des obligations chinoises d'une valeur de plus de 2.000 milliards de yuans (environ 285 milliards de dollars) à la fin juillet, souligne la même source. L'augmentation nette des obligations achetées par les investisseurs mondiaux s'est élevée à 41,6 milliards de dollars au premier semestre, selon l'Administration nationale des changes. Augmenter les avoirs étrangers d'obligations en yuan stimulerait le marché des obligations chinois, et diversifierait à la fois la structure des investisseurs d'obligations, a déclaré Fan Ruoying, chercheur de la Banque de Chine. Afin d'accroitre encore la participation des investisseurs étrangers sur le marché des obligations chinois, le pays a annoncé le mois dernier une série de mesures, notamment l'autorisation pour les institutions à capitaux étrangers d'effectuer des opérations de notation de crédit avec toutes sortes d'obligations sur le marché des obligations interbancaires chinois et des changes.