Près de 500 membres de la police armée ont participé aux efforts de secours sur le site de l'effondrement d'un pont autoroutier à Wuxi, dans la province chinoise du Jiangsu (est), a fait savoir vendredi la police armée. A la demande des autorités municipales de gestion des urgences de Wuxi, les forces locales de la police armée ont dépêché 130 officiers sur les lieux de l'incident dans les deux heures ayant suivi l'effondrement du pont jeudi vers 18h10. Plus de 380 membres de la police armée et 20 véhicules d'ingénierie sont arrivés plus tard pour participer aux secours. Trois personnes sont mortes, et deux autres ont été blessées après l'effondrement qui s'estproduit sur un tronçon de l'Autoroute nationale 312 au niveau de la ville de Wuxi.