Il s’agit d’enfants et adolescents souffrant de scoliose, une déformation de la colonne vertébrale qui survient au cours de la croissance, a indiqué Mme Naima Maachou, ajoutant que ces patients ont subi des chirurgies scoliotiques, pour corriger la courbure de la colonne vertébrale.

La CSORVAT a profité de la période du confinement, pour opérer ces enfants et adolescents pour ne pas perturber leur scolarisation, a noté Mme Maachou, ajoutant que ce nombre (23) est important, notamment qu’il s’agit d'une chirurgie lourde, avec un seul spécialiste (le scoliologue Pr Benchennouf) pour toute la région ouest.

En tout, la clinique a opéré 72 patients depuis 2011, des enfants et adolescents âgés entre 14 et 21 ans, a fait savoir la même responsable.

La prise en charge de la scoliose dans l’ouest, et dans le pays en entier, reste insuffisante, en raison du manque de scoliologues, qui sont rares à choisir cette spécialité.

Le ministre de la santé,de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,avait promis, lors de sa visite à la CSORVAT en septembre dernier, de prendre en charge le dossier, et oeuvrer à l'amélioration de la prise en charge de cette pathologie.La solution, selon lui, serait d’encourager la spécialisation dans la chirurgie scoliotique, qui connait peu d’engouement à cause de sa lourdeur.