Une tentative d'émigration clandestine à partir de Ténès (55 km au nord de Chlef) de 11 personnes a été mise en échec par les éléments de la Gendarmerie nationale a-t-on appris dimanche de ce corps sécuritaire.Le capitaine Moumene Guerri a indiqué à l'APS que les éléments de la Gendarmerie nationale ont "interpellé 11 individus âgés entre 18 et 32 ans, qui se préparaient a émigrer clandestinement vers l'Espagne à partir de la plage El Ghizlane de Sidi Abderrahmane".La mise en échec de cette tentative d'émigration clandestine a été rendue possible grâce à l'exploitation d'informations faisant état qu'un groupe d'individus se préparait à se rendre clandestinement par voie maritime vers l'Espagne. Un plan a été mis en place portant notamment sur la fermeture et la

surveillance des accès vers les plages de Ténès et Sidi Abderrahmane, ce qui a fait avorter cette tentative, a-t-on ajouté de même source.Outre les 11 personnes interpellées, cette même opération a permis la saisie d'une embarcation pneumatique, un moteur, 220 litres de carburant, des gilets de sauvetage, des sacs à dos, deux pompes à air, une boussole, des téléphones portables et une somme d'argent en devise, a-t-on précisé.Les mis en cause dans cette affaire seront présentés devant les instances judiciaires de Ténès, a-t-on fait savoir.